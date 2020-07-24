شكرا لقرائتكم خبر عن محمد البهى: آلاف المصانع شاركت بمبادرة المنتج المحلى والبيع بسعر المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن رؤساء الغرف الصناعية استجابت بصورة كبيرة فى مبادرة تشجيع المنتج المحلى وشارك الآلاف من المصانع فى تقديم أكبر الخصومات التى وصلت إلى البيع بسعر المصنع والتنازل عن هوامش الربح وسيستفيد المواطن بنسب الخصم الكبيرة، ومن المتوقع أن تكون نسب الخصومات ما بين 20% وأكثر على حسب مشاركة كل قطاع صناعى فى المبادرة لدى وزارة المالية والشركة المنظمة لها، موضحا أن المبادرة ستعيد الثقة فى المنتج المصرى واشترى منتجات بلدى، كما ستساهم فى صرف المخزون الكبير لدى المصانع بعد توقف الفترة الماضية نتيجة ساعات الحظر الكبيرة منذ جائحة كورونا.

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وأضاف البهى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن السلع الاستهلاكية والمعمرة فى مقدمة السلع التى شاركت فى المبادرة ومنها الأجهزة الكهربائية والمنزلية وغيرها وشاركت غرفة الصناعات الهندسية بالمئات من الشركات لديها، لافتا إلى أن المبادرة لها نتائج إيجابية عديدة منها ضخ الأموال فى الأسواق وإعادة حركتها مرة أخرى لدى تجار الجملة والتجزئة وصرف المخزون الكبير بالمصانع والعودة فى النهاية لصالح المستهلك، كما أنها ستنشر ثقافة البيع أون لاين والتى يتعامل خلالها العالم أجمع خاصة بعد انتشار جائجة كورونا.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن المبادرة شارك فيها كل الجهات السيادية فى الدولة ومنها وزارة المالية التى قدمت حزمة مالية إضافية لأصحاب البطاقات التموينية بالإضافة إلى التسهيلات التى تقدم بها البنك المركزى ومنها التقسيط على عامين للسلع المعمرة، مع الترحيب الشديد للصناع والتجار فى مصر والتقدم السريع بالآلاف للمبادرة التى تعود بالنفع على كافة فئات المجتمع.