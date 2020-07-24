الإحصاء: 8 مليارات دولار إجمالى صادرات تجمع الاسكوا فى 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، تطور حجم الصادرات والواردات بين دول تجمع "الأسكوا" والذي يضم 20 دولة بالمنطقة ومنها مصر، وبلغ إجمالى قيمة صادرات التجمع 8 مليارات و326 مليون دولار عام 2019، مقابل 8 مليارات دولار عام 2018، بنسبة زيادة قدرها 4%، جاءت دولة الإمارات فى المرتبة الأولى عامى 2019،2018، حيث مثلت 25%، 24.7%، على التوالى من إجمالى قيمة الصادرات البينية للتجمع.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى قيمة واردات التجمع 6 مليارات و207 ملايين دولار عام 2019، مقابل 7 مليارات و333 مليون دولار عام 2018، بنسبة تراجع بلغت 15.4%، وجاءت الكويت فى المرتبة الأولى عامى 2019،2018، حيث مثلت 31.4%، 34.3% على التوالى من إجمالى قيمة الواردات البينية للتجمع.
وبالنسبة للمجموعات السلعية للصادرات، فقد احتلت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ المرتبة الأولى عامى 2019،2018، حيث مثلت 21.6%، 22.7% على التوالي من إجمالي قيمة الصادرات البينية للتجمع.
أما بالنسبة للمجموعات السلعية للواردات، فقد احتلت مجموعة الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات الصناعات الاستخراجية المرتبة الأولى عامي 2019،2018 حيث مثلت 62.4%، 56% على التوالى من إجمالى قيمة الواردات البينية للتجمع.
ويضم تجمع "الإسكوا" كلا من " سوريا، الأردن، الجزائر، العراق، السودان، اليمن، تونس، فلسطين، لبنان، ليبيا، المغرب، الكويت، البحرين، الإمارات، قطر، عمان، موريتانيا، جيبوتى، جزر القمر".
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