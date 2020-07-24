شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الصينية تقود تراجعات مؤشرات الأسهم الآسيوية مع تنامي القلق من تصاعد التوترات بين بكين وواشنطون والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على اللون الأحمر في ظلال قلق المستثمرين من تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين، حيث تابعنا التقرير التي تطرقت لكون الصين ستقوم بإغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدور رداً على القرار الأمريكي الثلاثاء الماضي بالإغلاق القسري السريع للقنصلية العامة الصينية في هيوسين.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن استراليا لشهر تموز/يوليو الجاري، وأوضحت القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 53.4 مقابل ما قيمته 51.2 في حزيران/يونيو الماضي، كما أظهرت القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي اتساعاً إلى ما قيمته 58.5 مقابل ما قيمته 53.1 في حزيران/يونيو.

وجاء ذلك بعد أن تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 426 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 1,286 مليون دولار نيوزيلندي في أيار/مايو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 450 مليون دولار نيوزيلندي، بخلاف ذلك، يتغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم الجمعة بسبب عطلة يوم الصحة والرياضة في اليابان.

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مؤشرات الأسهم الصينية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 2.65% ليخسر 125.00 نقطة ويصل إلى المستوى 4,587.44، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 1.93% ليخسر هو لأخر 64.12 نقطة ويصل إلى المستوى 3,260.99.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً 1.72% ليخسر 433.76 نقطة ويصل إلى المستوى 24,829.24، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.41% ليخسر هو الأخر 9.17 نقطة ويصل إلى المستوى 2,207.02.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي تراجع بنسبة 0.61% ليخسر 71.37 نقطة ويصل إلى المستوى 11,622.04، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 1.19% ليخسر هو الأخر 72.60 نقطة ويصل إلى المستوى 6,021.90.