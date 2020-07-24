شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف – تحليل - 24-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار مقابل الفرنك بسلبية قوية ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 0.9230، وننتظر مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 0.9187 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.

وبالتالي، فإننا نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض اليوم، بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون 0.9351.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9170 والمقاومة 0.9280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط