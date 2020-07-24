الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف – تحليل - 24-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار مقابل الفرنك بسلبية قوية ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 0.9230، وننتظر مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 0.9187 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.
وبالتالي، فإننا نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض اليوم، بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون 0.9351.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9170 والمقاومة 0.9280
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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