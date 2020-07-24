شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتجه لاختبار الدعم – تحليل - 24-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية هادئة ليزحف تدريجياً نحو دعم القناة الرئيسية الصاعدة الذي يتواجد الآن عند 0.7025، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، مما يشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستوى 0.7200 كمحطة تالية.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 0.7025 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية الهابطة على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7030 والمقاومة 0.7170
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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