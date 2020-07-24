شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت تحت الضغط السلبي – تحليل - 24-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر عقود خام برنت تداولات يوم أمس بسلبية قوية ليهاجم مستوى 43.35 ويحاول الثبات دونه، مما يتطلب الحذر من التداولات القادمة، حيث إن استقرار السعر دون هذا المستوى سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر لإجراء تصحيح هابط للارتفاع الذي بدأ من شهر ابريل\نيسان الماضي.

الآن، نحن بحاجة لمراقبة التداولات القادمة بالنسبة لمستوى الدعم الذي يرتفع إلى 43.50، حيث إن الارتقاء فوقه سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يستهدف مناطق 46.35 كمحطة تالية، بينما الثبات دونه سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي يستهدف مستويات 41.25 ثم 39.44 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.50 والمقاومة 45.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي