النفط يهاجم الدعم – تحليل - 24-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بسلبية يوم أمس ليكسر دعم القناة الرئيسية الصاعدة ويستقر دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لبدء تصحيح هابط للموجة الصاعدة الأخيرة، مع ملاحظة أن هناك خط دعم يحاول حماية السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، إلى جانب أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات إيجابية ملحوظة.
وبالتالي، فإن هذا التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه، مع الإشارة إلى أن كسر 40.60 سيؤكد بدء التصحيح الهابط الذي يستهدف مناطق 34.80 بشكل رئيسي، بينما يمثل اختراق 42.45 مفتاح استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تتواجد أهدافه التالية عند 43.05 ثم 45.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 43.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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