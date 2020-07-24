شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ضمن نموذج استمراري – تحليل - 24-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر الفضة الأخيرة داخل قناة فرعية هابطة نعتقد بأنها تشكل نموذج علم استمراري صاعد، مما يعني بأن اختراق 22.85 سيفعّل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ويحفّز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، حيث يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 24.00.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 22.20 سيضغط على السعر لإجراء تصحيح هابط تبدأ أهدافه باختبار مستوى 21.60 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.20 والمقاومة 23.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد