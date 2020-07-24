الاقتصاد

الذهب يستمر بالارتفاع – تحليل - 24-07-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستمر بالارتفاع – تحليل - 24-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر الذهب مقاومة قوية عند حاجز 1900.00 دولار، ليظهر تداولات جانبية قرب هذا المستوى، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الميل الصاعد وتخطي المستوى المذكور للتوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي المنتظر عند 1920.80.

 

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1860.00 سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي يستهدف اختبار مناطق 1835.00 وقد يمتد إلى 1810.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1860.00 والمقاومة 1920.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يستمر بالارتفاع – تحليل - 24-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا