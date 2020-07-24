الذهب يستمر بالارتفاع – تحليل - 24-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر الذهب مقاومة قوية عند حاجز 1900.00 دولار، ليظهر تداولات جانبية قرب هذا المستوى، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الميل الصاعد وتخطي المستوى المذكور للتوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي المنتظر عند 1920.80.
وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1860.00 سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي يستهدف اختبار مناطق 1835.00 وقد يمتد إلى 1810.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1860.00 والمقاومة 1920.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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