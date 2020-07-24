شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يلامس الهدف – تحليل - 24-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من ملامسة هدفنا المنتظر عند 1.3362، ووجد دعم قوي هناك ليظهر بعض الميل الصاعد الطفيف ويتذبذب حول 1.3400، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بفقدان العزم الإيجابي، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم فرص كسر 1.3362 لفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، حيث يصل هدفنا التالي إلى 1.3270، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.3495 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3320 والمقاومة 1.3470
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يلامس الهدف – تحليل - 24-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.