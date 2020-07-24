شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق الهدف – تحليل - 24-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نحج زوج الدولار مقابل الين بتحقيق هدفنا المنتظر عند 106.44 بعد افتتاح اليوم بانخفاض ملحوظ، ويضغط سلباً على هذا المستوى في محاولة لكسره، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيفتح الطريق أمام التوجه نحو 105.20 كهدف رئيسي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة الحالية، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 107.68 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.70 والمقاومة 107.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط