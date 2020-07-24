شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول الاختراق – تحليل - 24-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليبدأ بمهاجمة مستوى 1.2777، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، بانتظار اختراق المستوى المذكور لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1.2930 الذي يمثّل هدفنا التالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.2630 كشرط أولي لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2650 والمقاومة 1.2850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد