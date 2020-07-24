شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول الاختراق – تحليل - 24-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليبدأ بمهاجمة مستوى 1.2777، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، بانتظار اختراق المستوى المذكور لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1.2930 الذي يمثّل هدفنا التالي.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.2630 كشرط أولي لاستمرار الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2650 والمقاومة 1.2850
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يحاول الاختراق – تحليل - 24-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.