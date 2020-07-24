شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يجتاز المقاومة – تحليل - 24-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من اختراق 1.1600 ويستقر فوقه الآن، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد بفعالية على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 1.1715، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.1560 سيضغط على السعر للتحول إلى الانخفاض على المدى اللحظي لزيارة مناطق 1.1490 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1540 والمقاومة 1.1715
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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