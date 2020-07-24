شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كارجاس: جاهزون لتغطية احتياجات المحافظات لتحويل السيارات للغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ناصر أمين رئيس شركة الغاز الطبيعى للسيارات "كار جاس"، إحدى شركات قطاع البترول المصرى، أن هناك تعليمات من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس طارق الملا بالجاهزية لمواكبة الخطة القومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود.

وأضاف المهندس ناصر أمين " فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الشركة على أتم الاستعداد والجاهزية لاستيعاب أعداد كبيرة من السيارات التى سيتم تحويلها، لافتا أن هناك اتصالات مع المحافظين لوضع برنامج تنفيذى لتحويل السيارات للغاز الطبيعى بالمحافظات.

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وأشار رئيس شركة كارجاس، إلى وجود اجتماعات مع المحافظين والمختصين فى المحافظات تجرى حاليا لوضع آلية تنفيذ خطة تحويل وتموين السيارات للغاز الطبيعى، لافتا أن الخطة تشمل مراكز التحويل ورفع طاقات المحطات الموجودة لاستيعاب عمليات التحويل التي ستتم خلال عمليات رفع كفاءة للمحطات الحالية سيتم إنشاء محطات جديدة لاستيعاب الزيادة في عمليات التحويل.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد ،أن الوزارة تستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى وجارى دراسة زيادتها فى ضوء المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات كوقود، وأضاف أن الخطة تتضمن إنشاء 50 محطة جديدة سنويا لمواكبة النمو المتوقع خلال الفترة المقبلة فى هذا النشاط لافتا أنه من المخطط تكثيف الحملات التوعوية والترويجية لتشجيع المواطنين علي التحويل مشيرا إلي التنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنیة والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل والتسهيلات المالية اللازمة لحائزى السيارات وسدادها بأقساط ميسرة.