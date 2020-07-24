شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف مسيرات المكاسب التي توقفت بالأمس لأول مرة في خمسة أيام أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية استقراره بالقرب من الأعلى له منذ منتصف نيسان/أبريل من عام 2019 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:29 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.20% إلى مستويات 0.7112 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7098، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7125، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.7093.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن استراليا لشهر تموز/يوليو الجاري، وأوضحت القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 53.4 مقابل ما قيمته 51.2 في حزيران/يونيو الماضي، كما أظهرت القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي اتساعاً إلى ما قيمته 58.5 مقابل ما قيمته 53.1 في حزيران/يونيو.

Advertisements

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قد تعكس اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قيمته 52.0 مقابل انكماش عند ما قيمته 49.8 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو، كما قد نشهد اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 51.0 مقابل انكماش عند ما قيمته 47.9 في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح ارتفاعاً 4.0% إلى نحو 700 ألف منزل مقابل ارتفاع 16.6% عند 676 ألف منزل في أيار/مايو الماضي. بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أفادت وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منتشين بأن البيت الأبيض يعمل على تقديم نحو 2$ تريليون لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا.

كما أعرب وزير الخزانة الأمريكي منتشين عن كون تأمين الوظائف داخل الاقتصاد الأمريكي يعد ضمن الأولويات في مشروع قانون مواجهة الفيروس التاجي القادم، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية تنظر حالياً في إعانات البطالة التي تمثل نحو 70% من الأجور، وذلك مع تطرقه لكون بلاده ستعمل على استقرار الدولار الأمريكي وأن البيت الأبيض وافق على توفير 16$ مليار قي مشروع القانون الجديد لإجراء اختبار الفيروس التاجي.