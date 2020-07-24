شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص الفائض في الميزان التجاري لنيوزيلندي يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر حزيران/يونيو والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 426 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 1,286 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من فائض 1,253 مليون دولار نيوزيلندي في أيار/مايو الماضي، وتعد بذلك القراءة الحالية بذلك أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 450 مليون دولار نيوزيلندي.

وفي نفس السياق، أظهر القراءة السنوية لمؤشر الميزان التجاري تقلص العجز إلى 1.20 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 1.29 مليار دولار نيوزيلندي في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو، وجاء ذلك مع أظهرت قراءة مؤشر الصادرات انخفاضاً إلى 5.07 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.40 مليار دولار نيوزيلندي في أيار/مايو، بينما أوضحت قراءة الواردات ارتفاعاً إلى 4.64 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.11 مليار دولار نيوزيلندي.