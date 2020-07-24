شكرا لقرائتكم خبر عن "المدابغ": انخفاض أسعار الجلود سيؤدى لكارثة بيئية فى العيد ويجب فتح التصدير الويت بلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة من كارثة بيئية بسبب انخفاض أسعار الجلود فى الوقت الحالى مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن أسعار الجلود البقرى حاليا لا تزيد عن 100 جنيه، هذا بالإضافة إلى زيادة المعروض فى السوق وضعف الطلب محليا نظرا لمعاناة مصانع المنتجات الجلدية مع أزمة كورونا.

وأكد محمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك مخاوف بيئية قد تشهدها مصر مع اقتراب موسم عيد الأضحى وكثرة الذبائح وهو ما يعنى أن المدابغ مطالبة بشراء هذه الكميات إلا أن هذا يصعب حدوثه فى هذا التوقيت نظرا لعدة أسباب أن أغلب المدابغ لديها مخزون كبير جدا وبالتالى ليس لديهم فرصة لشراء كميات إضافية من الجلود.

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وأشار مهران لـ"الخليج 365" إلى أن الشعبة طالبت أكثر من مرة بضرورة تعديل اشتراطات تصدير الجلود الويت بلو خاصة أن هذا سيزيد من فرص التصدير فى ظل أزمة كورونا، كما أنه سيساهم فى توزيع الكميات المخزنة لدى المدابغ والتى لك تجد فرصا لتوزيعها وتسويقها.

وأضاف رئيس شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة أن استمرار الوضع الحالى وانخفاض أسعار الجلود قد يتسبب فى إلقاء الجلود فى القمامة أو المصارف وهو ما سيسبب كارثة بيئية يجب أن يتم وضعها فى الاعتبار.