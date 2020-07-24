شكرا لقرائتكم خبر عن «إعانات البطالة» ونتائج الأعمال تضغطان على «وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت مؤشرات الأسهم العالمية في تداولات أمس الخميس، وفي ظل ذلك دعمت نتائج إيجابية لشركات كبرى، الأسواق الأوروبية، بينما خضعت مؤشرات «وول ستريت» لضغوط بيانات أظهرت ارتفاع أعداد المتقدمين لطلبات إعانة البطالة، إضافة إلى نتائج أقل من المتوقع لشركات كبرى.

في بورصة نيويورك، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية أمس الخميس، بعدما أظهرت البيانات ارتفاع أعداد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، للمرة الأولى في نحو أربعة أشهر، مما يشير إلى تعثر في تعافي سوق العمل. كما تعرضت المؤشرات لضغوط إضافية بعد نتائج مخيبة للآمال لبعض الشركات.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 49.87 نقطة بما يعادل 0.18%، ليفتح على 26955.97 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 4.38 نقطة، أو 0.13%، ليسجل 3271.64 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 16.62 نقطة، أو 0.16% إلى 10689.50 نقطة.

وجاء أداء «وول ستريت» مع إعلان نتائج أعمال متباينة، حيث تراجعت إيرادات «تويتر» بنحو 19% خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين سجلت «مايكروسوفت» إيرادات بأكثر من التوقعات، لكن سهم الشركة العملاقة تراجع بنسبة 2%، بعد قولها إن شراء ترخيص المعاملات استمر في التباطؤ.

كما حققت «تسلا» أرباحاً للربع الرابع على التوالي، وباستثناء رسوم لمرة واحدة، كانت أرباح تسلا في الربع الثاني من 2.18 دولار، أعلى بكثير من 3 سنتات لكل سهم متوقع من قبل محللي ريفينيتيف. وقالت الشركة إنها مستعدة «لنصف ثانٍ ناجح»، وكررت هدفها المتمثل في تسليم 500 ألف سيارة هذا العام، وارتفعت أسهم تسلا 5.5%.

من ناحية أخرى، يواصل أعضاء الكونجرس الأمريكي دراسة الحزمة التحفيزية الجديدة لدعم الاقتصاد، مع استمرار الارتفاع القوي في إصابات الوباء.

وفي آسيا، أغلقت البورصة اليابانية أبوابها أمام المستثمرين في عطلة رسمية أمس الخميس، احتفالاً ب «عيد البحر»، كما تستمر الإجازة الجمعة احتفالاً بيوم الرياضة.

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وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس الخميس، إذ نحى المستثمرون جانباً تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين وركزوا على تحديثات لأرباح جاءت أفضل من التوقعات ليونيليفر ودايملر.

وخلال التداولات صعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3%، فيما قاد قطاعا السلع الشخصية والمنزلية وصناعة السيارات المكاسب.

سهم يونيليفر يقفز 6.4%

وقفز سهم يونيليفر 6.4% إذ أعلنت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة عن انخفاض مبيعات الربع الثاني على نحو أقل بكثير مما كان يخشاه البعض بسبب أداء قوي في أمريكا الشمالية.

سهم دايملر الألمانية يصعد 5.4%

وارتفع سهم دايملر الألمانية 5.4% بعد أن قالت إن من المتوقع أن ترتفع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب لقطاعها الأساسي لسيارات وشاحنات مرسيدس-بنز في 2020 مقارنة مع المستويات المسجلة في العام الماضي.

سهم بابليسيز جروب يقفز 15%

وقفز سهم بابليسيز جروب، ثالث أكبر شركة إعلانات على مستوى العالم، 14.8% بعد أن تفوقت مبيعات الشركة الأساسية على توقعات السوق في الربع الثاني مع تراجع أقل حدة للنشاط مقارنة مع ما كان يخشاه معظم المحللين.(وكالات)