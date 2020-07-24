6.7 مليـار درهـم تصرفـات عقـارات دبـي فـي 5 أيـام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 6.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة الأسبوع الماضي تسجيل 674 مبايعة بقيمة 1.17 مليار درهم، منها 103 مبايعات للأراضي بقيمة 447.74 مليون درهم و571 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 725.75 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 155 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 37 مبايعة ب 39 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 5.37 مليار درهم منها 157 رهن أراض بقيمة 5.18 مليار درهم و154 رهن فلل وشقق بقيمة 186.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة الممزر بقيمة مليار درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 65 هبة بقيمة 165.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الثانية بقيمة 27 مليون درهم.

وعلى الصعيد اليومي بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.65 مليار درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 126 مبايعة بقيمة 292.13 مليون درهم، منها 27 مبايعة للأراضي بقيمة 129.12 مليون درهم و99 مبايعة للشقق والفلل ب 163.01 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي ب 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الثنية الرابعة. وقد تصدرت منطقة الحبية السادسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة ب 8 ملايين درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات. وقد تصدرت منطقة الحبية الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.34 مليار درهم منها 45 رهن أراض بقيمة 2.3 مليار درهم و37 رهن فلل وشقق بقيمة 33.66 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة الثنية الأولى بقيمة 494 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 15.63 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الثانية بقيمة 9 ملايين درهم.