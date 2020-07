146 فندقـاً في أبوظبـي تحصـل على شـهادة «Go Safe»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن تحديثات جديدة على برنامج شهادة Go Safe الهادف إلى الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة وتوحيدها عبر جميع المنشآت الفندقية والسياحية ضمن إمارة أبوظبي، حيث حاز أكثر من 146 من فنادق العاصمة، الشهادة منذ إطلاق البرنامج مطلع يونيو الماضي، والتي ضمت قصر الإمارات وفندق سانت ريجيس أبوظبي، لينضم إليهما قصر الحصن والمجمّع الثقافي كأحدث الوجهات المرموقة الحائزة شهادة Go Safe. وكان اللوفر أبوظبي أول الوجهات الحائزة الشهادة.

تعكس الزيادة في عدد الوجهات والمنشآت الفندقية والسياحية المعتمدة على البرنامج، مدى استعداد أبوظبي لاستقبال الزوار من جديد، حيث جرى تقييم تلك المنشآت وفقاً ل313 معياراً أهمها، مدى التزامها بتطبيق تدابير الوقاية والصحة والنظافة الصارمة، وإجراءات التباعد الاجتماعي واستحداث نقاط قياس درجة الحرارة، إضافة إلى حملات تعقيم دورية، وإجراء اختبارات «كوفيد 19» لجميع الموظفين.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «خلال مدة قصيرة، استطاعت شهادة Go Safe، أن تصبح المرجع الرئيسي في تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، عبر إرساء سلسلة من المعايير العالمية التي من شأنها ضمان صحة مجتمعنا. ونحن فخورون في الدائرة برؤية الجهود المشتركة التي يبذلها فريقنا، إلى جانب شركائنا المحليين في تطبيق المبادئ التوجيهية التي تحددها الشهادة»، مؤكداً «لقد وضعنا شهادة Go Safe تلبية لهواجس المستهلك، بهدف تعزيز ثقته في أبوظبي ليستطيع التمتع بكل ما تقدّمه الإمارة في جو من الطمأنينة والأمان».

ومع اعتماد مزيد من المنشآت الفندقية والسياحية في المدى القريب، تتطلع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إلى تغطية كافة الوجهات السياحية في العاصمة، مع نهاية شهر أغسطس المقبل.