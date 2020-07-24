شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد اتفاق تجاري قريب بين لندن وأوروبا بعد «بريكست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المفاوض البريطاني بشأن ملف بريكست ونظيره الأوروبي، أكّدا أمس الخميس أنّ التوصل لاتفاق قريب مستبعد، بالنظر إلى استمرار الجدل حول مواضيع رئيسية مثل حقوق الصيد وقواعد المنافسة العادلة.

وقال المفاوض البريطاني ديفيد فروست «من الواضح بشكل مؤسف أننا لن نتوصل في يوليو إلى تفاهم مبكر على مبادئ أي اتفاق محتمل»، بعد انتهاء جولة مفاوضات في لندن.

واتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في الاعتراف باستقلال بريطانيا الاقتصادي والسياسي في القضايا الرئيسية، واصفاً الهوة بين الجانبين في تلك النقاط بأنها «كبيرة».

بدوره، اتهم نظيره الأوروبي ميشال بارنييه لندن برفض تجاوز خطوطها الحمراء، وبعدم إظهار «نفس مستوى الانخراط والاستعداد لإيجاد حلّ».

وأكّد كذلك أنه «من خلال رفضها الحالي الالتزام بشروط المنافسة المفتوحة والمنصفة و(الموافقة) على اتفاق متوازن بشأن صيد السمك، تجعل المملكة المتحدة التوصل إلى اتفاق تجاري في هذه المرحلة أمراً مستبعداً».

ومن المقرر أن تعقد جولة مفاوضات جديدة في لندن الأسبوع المقبل، فيما تم جدولة جولات أخرى في منتصف الشهر المقبل.

تفاؤل

وغادرت بريطانيا التكتل رسمياً بعد عضوية استمرت 50 عاماً في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أربع سنوات من استفتاء أثار انقساماً كبيراً.

لكنّ بريطانيا تبقى ملزمة بقواعد التكتل حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بانتظار نتائج المفاوضات حول علاقاتها المستقبلية مع أكبر شريك تجاري لها.

وتهدف المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن التجارة وغيرها من المسائل على غرار حقوق الصيد وقواعد حماية البيانات.

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لكن شهوراً من المحادثات لم تفض إلى تحقيق تقدم يذكر، إذ ترفض بريطانيا القبول بالعديد من الشروط التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي للوصول بشكل مفتوح إلى سوقها الاقتصادي.

ورغم الصعوبات المستمرة في الاتفاق على مدى وصول الاتحاد الأوروبي إلى مناطق الصيد في المملكة المتحدة وقواعد المنافسة وقواعد مساعدة الدولة للشركات، أكّد الجانبان أنّه تم إحراز تقدم في بعض المجالات.

التقدم حقيقي

وقال مسؤول حكومي بريطاني كبير مشارك في المباحثات للصحفيين إنّ «التقدم حقيقي».

وتابع «هناك ما يكفي في هذه المباحثات لمواصلة الحديث». وأدى الجمود الراهن إلى صدور تقارير تفيد بإرجاء المحادثات.

لكن بارنييه قال «لم يكن هناك أي شك من ديفيد فروست ولا من جانبي للتخلي عن المفاوضات».

وقال فروست «على الرغم من أننا سنواصل بكل طاقتنا السعي للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فإن علينا مواجهة احتمال عدم تحقق ذلك».

لكنّه أبدى بعض التفاؤل قائلاً «رغم كل الصعوبات، وعلى أساس العمل الذي قمنا به في يوليو، فإن تقديري هو أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول سبتمبر». (أ.ف.ب)

أنهت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الخميس جولتهما الأخيرة من المفاوضات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست، باستبعاد التوصل سريعاً لاتفاق، لكنّهما أعربا عن أملهما في التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر المقبلة.

وأبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الشهر الماضي أمله أن يتم التوصل لاتفاق مفصّل بحلول نهاية يوليو/تموز، داعياً إلى إضافة «القليل من الجاذبية» إلى المحادثات المتعثرة.