وارن بافيت يشتري حصة في «بنك أوف أمريكا» بـ800 مليون دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الملياردير الأمريكي وارن بافيت شراء حصة في «بنك أوف أمريكا» بأكثر من 800 مليون دولار خلال الأسبوع الجاري.

وأظهر إفصاح لهيئة البورصات الأمريكية، أمس الخميس، أن شركة «بيركشاير هاثواي» التابعة لبافيت اشترت 34 مليون سهم من «بنك أوف أمريكا». وبلغ متوسط سعر سهم البنك الأمريكي نحو 24 دولاراً في الفترة بين يومي الاثنين والأربعاء، مما يعني استثمار نحو 813 مليون دولار.

وترتفع بذلك حصة بافيت في البنك الاستثماري بنحو 3.6% لتصل إلى 11.3%، وفقاً للإفصاح المالي، وكان سهم «بنك أوف أمريكا» تراجع بنحو 32% في العام الحالي حتى الآن.

يذكر أن شركة «بيركشاير هاثواي» أبرمت صفقة بقيمة 10 مليارات دولار؛ للاستحواذ على معظم أصول «دومينيون إنرجي» للغاز الطبيعي في وقت سابق من هذا الشهر.