شكرا لقرائتكم خبر عن مخـاوف تعـافـي الطلـب تكبـح مكاسـب النـفـط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وارتفعت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع بينما تراجع الطلب على الوقود في أحدث أسبوع، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء. وتسببت زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بكورونا في تضرر الاستهلاك الأمريكي.

وارتفع خام برنت سبعة سنتات أو ما يعادل 0.2% إلى 44.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو ما يوازي 0.2% إلى 41.98 دولار.

ظلت الأسعار تراوح مكانها تقريباً منذ أن بلغت أعلى مستوى لها في أربعة أشهر هذا الأسبوع مدفوعة بأنباء متفائلة عن لقاح للوقاية من كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من ألف وفاة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء وفقاً لإحصاء من رويترز وهي المرة الأولى التي تعود فيها لتخطي تلك العتبة منذ العاشر من يونيو/ حزيران.

وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة 4.9 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 17 يوليو/ تموز لتصل إلى 536.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعاً قدره 2.1 مليون برميل.

وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى مؤسسة فيليب فيوتشرز «سوق النفط اتسمت بهدوء لافت رغم الارتفاع غير المتوقع في المخزونات وتصاعد التوتر بين عملاقي التجارة الولايات المتحدة والصين». كما تسببت بيانات اقتصادية ضعيفة صادرة عن اليابان، رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، في الضغط على أسعار الخام أيضاً.

ومن جهته، قال باركليز كوموديتيز ريسيرش أمس الخميس إن أسعار النفط قد تشهد تصحيحاً في الأجل القريب إذا تفاقم تباطؤ تعافي الطلب، على الأخص في الولايات المتحدة.

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وقال محللون لدى البنك في مذكرة إنه على الرغم من أن الصعود الذي شهدته الأسعار في الآونة الأخيرة جاء مدعوماً بعودة التوازن أسرع من المتوقع بين العرض والطلب مع إعادة فتح الدول اقتصاداتها وخفض المنتجين الإنتاج وضعف الدولار الأمريكي إلا أننا «لم نصل بعد للمطلوب في ما يتعلق بالعوامل الأساسية التي تدفع لمستوى صعود جديد».

وخفض البنك توقعاته لفائض سوق النفط إلى 2.5 مليون برميل يومياً في المتوسط في 2020، انخفاضاً من 3.5 مليون برميل يومياً في تقديره السابق.

وأضاف «نتوقع أن يؤدي استمرار عجز الإمدادات في أسواق النفط إلى تطبيع مستويات المخزونات بنهاية العام المقبل»، مشيراً إلى أن الأسعار قد ترتفع إذا تعافى الطلب بوتيرة أسرع من المتوقع.

وقال إنه يظل إيجابياً بشأن أسعار النفط في العام القادم، مع توقعاته لسعر برنت وخام غرب تكساس الوسيط عند 53 دولاراً و50 دولاراً للبرميل على الترتيب.

وتوقع باركليز أن يبلغ متوسط سعر برنت 41 دولاراً في 2020 وغرب تكساس الوسيط 37 دولاراً.

وخفض البنك تقديراته للطلب في العام المقبل، مشيراً إلى استمرار انتشار فيروس كورونا في دول مستهلكة رئيسية لا سيما الولايات المتحدة. (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط الخميس، لكن ارتفاعاً غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية واستمرار زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تسببا في تثبيط تعافي الطلب على الوقود ما حد من المكاسب.