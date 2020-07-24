«سيدات أعمال عجمان» يوقع اتفاقيتين مع متجرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، حرص المجلس على توفير باقات خدمية متنوعة لعضواته من صاحبات الأعمال الحاصلات على رخصة «بدايات»، بهدف تمكينهن وتوفير الأدوات اللازمة لتطوير ونمو مشاريعهن واستدامتها. ويسعى مجلس سيدات أعمال إلى تنويع شراكاته مع الجهات الحكومية والخاصة من خلال جملة من اتفاقيات التعاون التي تواكب تطلعات العضوات، وتحقق لهن أقصى استفادة ممكنة.

جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم عن بُعد بين مجلس سيدات أعمال عجمان ومتجر «هيرات» الإلكتروني، حيث وقعت من جانب المجلس الدكتورة آمنة خليفة، ومن جانب متجر «هيرات» ليلى السعدي الرئيسة المؤسسة للمتجر.

ووقع مجلس سيدات أعمال عجمان ممثلاً بالدكتورة آمنة خليفة، اتفاقية تعاون مع منتجع «كارفانا الزورا» ممثلاً بالرئيس التنفيذي للمنتجع أيوب الكاف.