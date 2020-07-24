«إن إم سي» تسعى لجمع قرض بـ 250 مليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة «إن إم سي هيلث» لتشغيل المستشفيات، تتطلع لجمع ما يصل إلى 250 مليون دولار من الديون، بينما تتأهب لإجراءات إشهار الإفلاس في الإمارات، وعينت «بيريلا واينبرج بارتنرز» لتقديم المشورة بشأن العملية.

وقال مصدران مطلعان إن الشركة التي تدار من جانب أوصياء على الإدارة من «ألفاريز أند مارسال«، كلفت أيضا «بيريلا» ببيع «أسبين هيلثكير» ومقرها المملكة المتحدة، وهي الشركة التي استحوذت عليها في 2018.

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وقالت مصادر ل«رويترز» في وقت سابق إن كيان الشركة في الإمارات يبحث التقدم بطلب لإشهار الإفلاس بموجب صلاحية أسواق أبوظبي العالمية للحصول على حماية من المحكمة لأي إنفاذ من جانب الدائنين وهو بند مشابه للبند الحادي عشر في قانون الولايات المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن القرض البالغ حجمه 250 مليون دولار سيساعد الشركة على الحفاظ على عملياتها ويغطي رسوم المستشارين في الوقت الذي تنفذ فيه الشركة إجراءات إشهار الإفلاس. وأضاف أحد المصادر أن التمويل مرهون بقبول أسواق أبوظبي طلب «إن إم سي» بموجب صلاحياتها. وقالت المصادر إن التمويل سيأتي على الأغلب من بنوك إماراتية منكشفة بشكل كبير على الشركة، إذ إن دعم عملياتها سيحسن فرص تلك البنوك في استعادة جزء من ديونهم المستحقة السداد.

وقال أحد المصادر إن بعض الديون المصرفية القائمة لمجموعة «إن إم سي هيلث» عرضت على مشترين للديون المتعثرة عند 10-20 سنتاً في الدولار هذا الأسبوع بينما تعرض سنداتها المقومة بالدولار الأمريكي المستحقة السداد في 2023 نحو 15 سنتاً في الدولار بحسب بيانات «رفينيتيف».