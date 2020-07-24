شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس «دار التكافل» ينظر استقالة عدد من أعضائه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجتمع مجلس إدارة دار التكافل في 27 يوليو الجاري للنظر في استقالة عدد من أعضاء المجلس بسبب تغيير ملكية أسهم الشركة، وإعادة النظر في جدول أعمال الجمعية العمومية وتحديد موعد جديد لها.

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