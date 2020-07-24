شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى العاشر": المصانع لم تسجل حالات إصابة منذ أيام وملتزمون بالإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن مستشفى العاشر من رمضان المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد لم تستقبل أية حالات اشتباه جديدة منذ أيام، وذلك بالتزامن مع بوادر انحسار الفيروس في الفترة الأخيرة، كما لم تشهد حالات إصابة بين العمال.

وقال أيمن رضا، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن المصانع مازالت تحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، على الرغم من التراجع الملحوظ في أعداد المسجلين بالإصابة، كما أن اللجنة المشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية مازالت تمارس عملها بانتظام لمراقبة مدى التزام المصانع بإتباع الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

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وقرر مجلس الأمناء بالمدينة اتخذ مجموعة من القرارات في شأن تعايش المصانع مع فيروس كورونا المستجد، ومن أهمها عودة كافة المصانع العاملة بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مع سلامة العمالة في المصانع، عن طريق إلزام العمال بارتداء الكمامات قبل ركوب الحافلات المتجهة إلى المصانع ومنح المشرفين سلطة منع العمالة من الركوب حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة، بالإضافة إلى تعميم استخدام بوابات التعقيم بكافة المصانع لحماية العمالة.

كما قرر مجلس الأمناء إلزام كافة المصانع بتخصيص غرفة مؤقتة للعزل حال وجود حالات اشتباه بين العاملين لحين تحويله إلى مستشفى العزل الجديدة بمدينة العاشر من رمضان، إلى جانب تعميم توزيع نشرة دورية على عمال المصانع تحتوى على المعلومات المستجدة حول الفيروس وطرق الحماية المطلوبة منه.