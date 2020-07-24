«لايت فايد» تفوز ببرنامج«تسريـع نمـو الشـركات الناشئـة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «ستارت إيه دي»- مسرعة الأعمال في جامعة نيويورك- أبوظبي والمدعومة من شركة «تمكين»، فوز شركة «لايت فايد» الناشئة ببرنامج «تسريع نمو الشركات الناشئة» والذي عقد عن بعد عبر الإنترنت في نسخته السابعة هذا العام.

وحصدت شركة «لايت فايد» الناشئة، جائزة الابتكار من شركة «آليك للهندسة والمقاولات» بقيمة 10 آلاف دولار. وتساعد منصة «لايت فايد»- التي تتخذ من دبي مقراً لها- على توفير ما يصل إلى 2 في المئة من تكاليف البناء و85 في المئة من وقت المصممين عبر توظيفها لتقنيات جديدة في مجال الإضاءة وتحقيق إيرادات للشركات المصنعة من خلال ربطها بالمستخدمين. ويعمل البرنامج على تمكين وتوجيه الشركات المبتكرة العالمية الناشئة من دخول الأسواق الإقليمية من خلال مساعدتها على النمو والتوسع مع مؤسسات رائدة في دولة الإمارات واستقطب البرنامج هذا العام 10 شركات ناشئة.

وقال راميش جاجاناثان، نائب عميد جامعة نيويورك- أبوظبي لشؤون ريادة الأعمال والابتكار ومساعد عميد قسم الهندسة والمدير العام لمنصة «ستارت إيه دي»: «إن قطاع الإنشاء والبناء يلعب دوراً مركزياً في الاقتصاد المحلي بالدولة». وأشار إلى أن حلول التكنولوجيا الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي، تعمل على تقليل تكاليف مشاريع البناء بنسبة 45 في المئة ما يمثل انخفاضاً كبيراً في تكلفة مشروعات التنمية المستقبلية في قطاع الهندسة والإنشاء، وتشكل جائزة الابتكار من شركة آليك للهندسة والمقاولات، خطوة مهمة في هذا الاتجاه. (وام)