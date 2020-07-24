رؤساء ومديرون: المبادرة تعزز ثقة المسافرين وتستقطب السائحين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكد رؤساء ومديرون في قطاع السياحة والسفر، أهمية المبادرة الرائدة التي أطلقتها «طيران الإمارات»، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدول رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بتغطية مجانية لمسافريها تشمل تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة ب«كوفيد 19» عند سفرهم على رحلات الناقلة من وإلى دولة الإمارات وحول العالم.

وقالوا ل ”الخليج 365”، إن هذه المبادرة من شأنها تعزيز ثقة المسافرين بقطاع الطيران في دولة الإمارات، وبالتالي تشجيع السياح والزوار من إلى الدولة، وبالتالي تعزيز أداء قطاع السياحة والسفر.

وقال سعيد العابدي، رئيس شركة «العابدي للسفر»، إن الخطوة التي اتخذتها «طيران الإمارات» بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتغطية مجانية ل «كوفيد 19»، ما هي إلا دليل على الاهتمام بقطاع السياحة والسفر، ومن شأن المبادرة، تعزيز الثقة بقطاع السفر الإماراتي.

وأضاف العابدي: إن المبادرة سوف تساهم في تشجيع السياح والزوار إلى اتخاذ قرار السفر على متن الناقلة الوطنية، موضحاً أن توفير مرونة عالية في الحجوزات سوف يسهل على المسافرين عند استخدام منظومة الطيران.

وقال محمد جاسم الريس نائب الرئيس التنفيذي لشركة الريس للسفريات، إن مبادرة طيران الإمارات سوف تعزز ثقة المسافر بقطاع الطيران، وخاصة أنها تمنح المسافر راحة وطمأنينة عند السفر لمختلف الأغراض، لكونه مغطى من «طيران الإمارات» ضمن هذه المبادرة.

وأضاف، المبادرة سوف تشجع الجميع على السفر، وسوف توفر دفعة للحركة الجوية خلال الفترة المقبلة، مما سينعكس إيجابياً على شركات السياحة والسفر أيضاً والقطاع بشكل عام.

أكد رياض الفيصل الخبير السياحي، أن مبادرة «طيران الإمارات» الرامية لتغطية تكاليف «كوفيد 19» لمسافريها، سوف تمنح قطاع السفر دفعة إيجابية، ولاسيما أن تعزيز ثقة المسافرين والسياح تعتبر من أبرز العوامل المشجعة للسفر في هذه الأوقات.

وقال الفيصل: إن «طيران الإمارات» ترسل رسالة طمأنينة للمسافرين عبر رحلاتها بأنهم بين «أيدٍ أمينة»، مشيراً إلى أن المبادرة من شأنها زيادة عدد مستخدمين الناقلة والمسافرين ومن إلى دولة الإمارات، وتشجيع السياحة والسفر.

وقال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي ل «فنادق تايم»، إن قطاع الضيافة يرتبط بشكل وثيق مع قطاع الطيران الذي يساهم في نقل السياح والزوار من دول العالم، ولذلك فإن مبادرة «طيران الإمارات» بتغطية تكاليف «كوفيد 19» للمسافرين، سوف ترفع أعداد السياح والزوار، وبالتالي من شأنها تعزيز أداء القطاع الفندقي.