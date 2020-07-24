«أفيفا» تُطلق تطبيقاً ذكياً لتحسـين العمليــات الصنــاعيـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «أفيفا» المتخصصة في البرمجيات الهندسية والصناعية، عن إطلاق تطبيقها الجديد الذي يعد أول تطبيق في القطاع يدمج إمكانات الذكاء الاصطناعي الفورية في عملية اتخاذ القرار لدى المشغلين، إلى جانب تحسين المرونة الإجمالية الكلية.

ويقدم التطبيق الذكي للشركات الصناعية مساراً لتسريع جهودها نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي في غرف التحكم أو أرض المصنع، مما يسمح بالكشف الفوري عن الأعطال في سياق العرض المرئي لواجهة الإدارة التشغيلية. كما يفيد التطبيق المشغلين والمهندسين ومديري العمليات من مختلف القطاعات، بما فيها المياه والصرف الصحي والطاقة والأغذية والمشروبات وغيرها.

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كما يوفر تطبيق «AVEVA Insight OMI» قدرات الذكاء الاصطناعي في منصة «أفيفا» للأنظمة المعروفة سابقاً باسم «وندروير»، ويستفيد من القدرة التنبئية للإنذار المبكر والكشف التلقائي عن السلوك التشغيلي غير المعتاد.

وبهذا يتلقى المستخدمون تنبيهات مبكرة تسمح لهم بالتصرف السريع لحل المشاكل قبل أن تعيق مسار العمل، كتوقف العمل أو خسارة الإنتاج.

وقال راشيش مودي، نائب الرئيس للرصد والتحكم لدى «أفيفا»: «عملت تطبيقات إنترنت الأشياء في القطاع الصناعي على تشجيع زيادة ضخمة في جمع بيانات العمليات والتصنيع، ليواجه المشغلون أحمالًا زائدة ضخمة لا تسمح لهم بالتفاعل أو التمييز بين الحالات الحرجة والإنذارات الخاطئة، ما يؤدي إلى خسارة الوقت التشغيلي والموارد».