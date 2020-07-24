شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح «جراند كوزموبوليتان دبي» رسمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت إدارة فندق «جراند كوزموبوليتان دبي»، فندق الخمس نجوم، الواقع في قلب مدينة دبي، بالقرب من مول الإمارات، عن افتتاح أبوابه رسمياً مع إطلاق عرض الإجازة الصيفية المميز.
ويمكن للضيوف الاستفادة من العرض لغاية تاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2020، عند تناول كل شخص وجبتي الفطور والغداء، أو الفطور والعشاء، في المطعم الجديد، حيث يحصلون على إقامة مجانية لليلة واحدة فقط، في إحدى غرف سوبيريور الفسيحة، والمثالية للعائلات، أو الأزواج، لشخصين كحد أدنى في الغرفة الواحدة، كما يتسنى للضيوف الصغار ممن لم تتجاوز أعمارهم سن الخامسة فرصة الإقامة وتناول الطعام مجاناً.
ويضم الفندق 235 غرفة وجناحاً تتميز بعضها بمساحات واسعة، ويوفر حوض السباحة اللامتناهي على سطح الفندق تجربة استثنائية تضمن للضيوف قضاء لحظات لا تنسى.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح «جراند كوزموبوليتان دبي» رسمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.