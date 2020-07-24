افتتاح «جراند كوزموبوليتان دبي» رسمياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت إدارة فندق «جراند كوزموبوليتان دبي»، فندق الخمس نجوم، الواقع في قلب مدينة دبي، بالقرب من مول الإمارات، عن افتتاح أبوابه رسمياً مع إطلاق عرض الإجازة الصيفية المميز.

ويمكن للضيوف الاستفادة من العرض لغاية تاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2020، عند تناول كل شخص وجبتي الفطور والغداء، أو الفطور والعشاء، في المطعم الجديد، حيث يحصلون على إقامة مجانية لليلة واحدة فقط، في إحدى غرف سوبيريور الفسيحة، والمثالية للعائلات، أو الأزواج، لشخصين كحد أدنى في الغرفة الواحدة، كما يتسنى للضيوف الصغار ممن لم تتجاوز أعمارهم سن الخامسة فرصة الإقامة وتناول الطعام مجاناً.

ويضم الفندق 235 غرفة وجناحاً تتميز بعضها بمساحات واسعة، ويوفر حوض السباحة اللامتناهي على سطح الفندق تجربة استثنائية تضمن للضيوف قضاء لحظات لا تنسى.