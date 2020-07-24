الاقتصاد

روسـيـا تـدرس خيـارات للتحوط من تقلبات أسعار الطاقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أمس الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجه السلطات بدراسة أفكار بشأن التحوط من التقلبات في سعر النفط.

ودرست روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد - فيما مضى- خيارات التحوط، لكن لم تطبق أياً منها. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مصدر القول إن بوتين يطلب حالياً مقترحات من الشركات حتى الثلاثين من يوليو/تموز.

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وقال مصدر «إنترفاكس»: إن خيار تحوط واحداً قيد الدراسة اقترحه ماكسيم أوريشكين، وهو مساعد لبوتين ووزير سابق للاقتصاد.

وقالت الوكالة إنه يريد استخدام جزء من صندوق الثروة الوطني، وهو مصدة نقدية تغذيها إيرادات النفط التي تبلغ حالياً 173.5 مليار دولار للتحوط، وهو ما يقول إنه سيعزز قيمته.

وبسؤاله عن التقرير، الذي نُشر الأربعاء، قال بيسكوف: «هذه المسألة قيد النقاش وأمر الرئيس بالنظر فيها»، وقال دون الخوض في التفاصيل إنه جرت دراسة طرق تحوط مختلفة، لكن لم يجر اتخاذ قرار بعد. (رويترز)

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