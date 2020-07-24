«موديز»: الإمارات الأولى بين أكبر 10 اقتصادات ناشئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أكدت وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز» أن الإمارات حلت في المرتبة الأولى بين أكبر 10 اقتصادات ناشئة من حيث حجم إصدارات سندات اليورو في النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية لإصدارات الدولة من سندات اليورو حوالي 15 مليار دولار خلال الفترة تلتها السعودية بقيمة إصدارات وصلت إلى 12 مليار دولار ثم المكسيك بقيمة إصدارات بلغت أيضاً 12 مليار دولار.

وبحسب الوكالة وصلت قيمة إصدارات دول الإمارات من سندات اليورو حوالي 63 مليار دولار خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2019، لتحل بذلك في المرتبة السادسة بين أكبر الاقتصادات الناشئة من حيث قيمة إصدارات سندات اليورو خلال الفترة، وجاءت المكسيك في المركز الأول بإصدارات وصلت قيمتها إلى 76 مليار دولار تلتها إندونيسيا (75 مليار دولار) وجاءت السعودية في المركز الخامس بإجمالي إصدارات وصلت قيمتها إلى حوالي 66 مليار دولار.

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وتتوقع الوكالة أن تسجل إصدارات سندات اليورو من قبل الاقتصادات الناشئة هذا العام ارتفاعاً قياسياً على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد -19، وقدرت في تقرير حديث لها قيمة إصدارات سندات اليورو على مستوى الدول الناشئة خلال النصف الأول من العام الجاري بحوالي 343 مليار دولار. ورجحت أن تكون الإصدارات الإجمالية للعام الجاري بطريقها لتكون الأعلى تاريخياً مع سعي الحكومات والشركات الكبيرة للاستفادة من تحسن الظروف المالية للحصول على تمويل جديد، أو إعادة تمويل التزامات مستحقة لآجال أطول. ولفتت إلى أن مستوى الاستفادة من الظروف التفضيلية الراهنة سيتفاوت بحسب التباين في التقييمات الممنوحة لكل جهة مصدرة بناءً على وضعها وتقييمها الائتماني.

وتستحوذ دول الشرق الأوسط على الحصة الأكبر من هذه الإصدارات بنسبة تصل إلى 34% من القيمة الإجمالية لإصدارات سندات اليورو من الاقتصادات الناشئة في النصف الأول من العام الجاري، مع تحول الحكومات إلى إصدارات الدين للتحصن والتحوط من تبعات الجائحة والتراجع في أسعار النفط.

وقالت إن هذه الإصدارات تعزز دور المنطقة باعتبارها أكبر الاقتصادات الناشئة إصدارات لسندات اليورو، في الوقت نفسه أظهر التقرير تراجعاً حاداً في إصدارات سندات اليورو من دول شبه الصحاري الإفريقية مرجحة أن تجد هذه الدول صعوبة في العودة إلى أسواق الدين العالمية في ظل ما تواجه من ضغوطات خارجية صعبة.

ولفت التقرير إلى أن إصدارات الشركات في الاقتصادات الناشئة بدأت في التعافي والانتعاش وإن كانت أقل من مستوياتها في العام الماضي. وشكل قطاع النفط والغاز النسبة الأكبر من إصدارات الدين في النصف الأول من العام الجاري بحصة وصلت إلى 26% من الإجمالي، متخطياً للمرة الأولى منذ عام 2017، قطاعي العقارات والإنشاءات.