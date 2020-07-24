«فيتش» تستبعد تغيير دول الخليج سياسة ربط عملاتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

استبعدت وكالة التقييم الائتماني العالمية «فيتش»، قيام دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد سياسات ربط عملاتها بالدولار، أو بسلة عملات، بتغيير سياساتها هذه على المدى المتوسط، وقالت في تقرير حديث لها، إن تبعات الجائحة على دول المجلس ستؤدي إلى عجوزات مالية، وعجوزات في الحسابات الجارية مرتفعة هذا العام، خاصة في ظل التراجع الحاد في أسعار النفط، بيد أن دول المجلس تفضل التدعيم المالي سياسة لتحقيق التوازن المالي والخارجي، ما يتوافق، بحسب الوكالة، مع حدود هياكل اقتصاداتها.

وأكدت أن الدول مرتفعة التقييم مثل الإمارات، التي تحظى بتقييم AA مستقر، قادرة على صيانة الربط بمفردها، على العكس من الدول منخفضة التقييم التي ستحتاج إلى دعم خارجي لتتمكن من الحفاظ على سياستها لربط سعر الصرف. ولفتت الوكالة إلى أن تخفيض قيمة العملة سيكون له بعض المزايا التنافسية لدول مجلس التعاون، والعراق، ومن دون أن يؤثر ذلك في القيمة الحقيقية لعائدات الصادرات النفطية.

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وقال إن خفض قيمة العملة كان له تأثيرات مغايرة في دول أخرى منتجة للنفط، حيث أدى إلى تضخيم أعباء الدين الخارجي، ما زاد من ضعف القطاعات المالية، وأثر في استقرار الاقتصاد الكلي.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استبعدت الوكالة كذلك تغيير سياسات ربط سعر الصرف في الدول التي تطبقها في المنطقة على المدى المتوسط، ومنها العراق، والأردن، بيد أنها لفتت على أهمية اعتماد الإصلاحات اللازمة على هذا المستوى لإبقاء الربط بالنسبة للدول التي لديها تقييمات سيادية منخفضة في المنطقة.

وقالت الوكالة إن صيانة الربط في جميع الحالات ستكون له انعكاساته الواضحة على الأصول الخارجية، أو على رفع مستويات الدين. حيث إن تأثير خفض قيمة العملة في بقية دول المنطقة من المتوقع أن يعزز التنافسية لكنه يتطلب الكثير من الإصلاحات، مشيراً إلى النموذج المصري على هذا المستوى، ولافتاً من جهة أخرى إلى التكلفة الاجتماعية لهذه الخطوة التي تزيد من التردد في تطبيقها.