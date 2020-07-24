«اتصالات» و«الإمارات دبي الوطني» يتماسكان بالأسواق في أسبوع الترقب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سيطر الحذر والترقب على أداء الأسهم المحلية في معظم جلسات الأسبوع المنصرم، مع ضعف واضح في مستويات السيولة التي لم تتجاوز 1.7 مليار درهم، وسط استقرار نسبي لمؤشرات الأسواق، ترقباً للنتائج الفصلية للشركات.

واستقر مؤشر سوق دبي المالي عند إغلاقه السابق في أسبوع 2052.65 نقطة، مدعوماً ب«الإمارات دبي الوطني»، فيما تماسك «اتصالات» بسوق أبوظبي وأنقذه من الانزلاق أكثر من 0.31% إلى مستوى 4261 نقطة.

وعلى الرغم من هذا الأداء المتحفظ بوجه عام وتراجعات العديد من الأسهم القيادية، نجحت بعض الأسهم الأخرى في اختراق هذه التراجعات، في وقت استحوذ فيه «اتصالات» على 20% من السيولة الأسبوعية، بما يعادل 326.8 مليون درهم، وارتفع على أساس أسبوعي بنسبة 1.31%، تزامناً مع ارتفاع أرباح الشركة في النصف الأول 3% إلى 4.6 مليار درهم. وارتفع «أبوظبي التجاري» 1.59% بسيولة نحو 57 مليون درهم، عند مستوى سعري بلغ 5.1 درهم.

وصعد «الإمارات دبي الوطني» بنسبة أسبوعية بلغت 3.98%، وتربع على عرش تداولات سوق دبي بقيمة 154.7 مليون درهم، وأغلق سعره عند 8.89 درهم، مستفيداً من الموافقة الرسمية على زيادة تملك الأجانب في أسهم البنك من 20% إلى 40%.

وتوزعت سيولة الأسواق بواقع 934.7 مليون درهم في دبي، و748.4 مليون درهم في أبوظبي.