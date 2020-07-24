«غرفة الشارقة» تُعرّف رواد الأعمال بالخدمات الحكومية

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة «تجارة 101»، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» أول أمس الأربعاء، ورشة عمل عبر الاتصال المرئي، استهدفت منتسبي مركز «تجارة101» وعدداً من رواد الأعمال والمهتمين، لإطلاعهم على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها «رواد» لدعم أصحاب المشاريع والشركات الناشئة، حيث جاء تنظيم الورشة في إطار حرص الغرفة على التنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتخصصة، لاستقطاب البرامج التدريبية المتطورة والإسهام في تعزيز الدور الحيوي لرواد الأعمال في ظل الظروف الراهنة المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا.

وحضر الورشة منى عمران علي مدير مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في «غرفة الشارقة»، وفاطمة آل علي مديرة إدارة دعم وتمويل المشاريع في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، وقدمها هيثم الشرقاوي، رئيس قسم دراسة وتحليل المشاريع في مؤسسة «رواد»، حيث استعرضت الورشة برامج الدعم والخدمات التي تقدمها «رواد» لأعضائها، وبرنامج المشتريات الحكومية، ودور حاضنات الأعمال في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توضيح آليات مساندة المشاريع الريادية من خلال تقديم الدعم المالي والفني، وتهيئة البيئة الملائمة لإنشاء وتطوير هذه المشاريع، والعمل على خلق مناخ تحفيزي للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين من كلا الجنسين، من خلال العمل بروح الابتكار والريادة.

وأكدت منى عمران علي، أهمية الورشة ودروها في توجيه رواد الأعمال نحو جهات الدعم الحكومي المتخصصة، والتعرف إلى الآليات الصحيحة في مواجهة تحديات «كوفيد 19»، مشيرة إلى دورة «غرفة الشارقة» في دعم ومساندة رواد الأعمال من خلال تبني ورعاية البرامج الابتكارية والمتجددة التي تلبي تطلعات الشباب الشغوفين بإدارة مشاريع تحمل علامة تجارية إقليمية وعالمية، فضلاً عن الوقوف إلى جانبهم والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم من خلال تسليحهم بالعلم والمهارات اللازمة لضمان استمرارية مشاريعهم، لافتة إلى أن مركز «تجارة 101» حريص على استمرارية تقديم الدورات وورش العمل الموجهة لرواد الأعمال ومنتسبيه، وتنويعها بما يتناسب مع المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية حالياً، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للغرفة، مشيدة بالدور المهم الذي تضطلع به مؤسسة «رواد» في حشد الطاقات الإبداعية لدى شباب الإمارات، وتوفير الإمكانيات والخدمات والفرص لرواد الأعمال.