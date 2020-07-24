شكرا لقرائتكم خبر عن «القياديــة» تضغــط علــى الأسـهم وسـط سـيولة متواضعــة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أغلقت الأسهم المحلية في الدائرة الحمراء في ختام تعاملات الأسبوع، نتيجة نزول معظم «القياديات» في البنوك والعقار، إلا أن تواضع مستويات السيولة أنقذ مؤشرات الأسواق من الانزلاق أكثر، حيث اكتفى مؤشر سوق دبي بتراجع 0.61% بينما انخفض مؤشر سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.03%.

وحصد سهم «اتصالات» سيولة بقيمة 294.18 مليون درهم في جلستي الأربعاء والخميس، وارتفع على أثرهما بنسبة 2.17% عند مستوى 16.96 درهم، وذلك عقب ارتفاع أرباح الشركة في النصف الأول بنسبة 3% إلى 4.6 مليار درهم.

واجتذبت الأسهم سيولة بقيمة 250.4 مليون درهم منها 150.4 مليون درهم في دبي و100 مليون درهم في أبوظبي والكميات المتداولة من الأسهم 166.13 مليون سهم توزعت بواقع 127.35 مليون سهم في دبي و38.8 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة فيما تراجعت أسعار أسهم 30 شركة وجاء ذلك من خلال 3699 صفقة.

سوق دبي

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.61% إلى مستوى 2052.65 نقطة مع نزول المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والبنوك والنقل والسلع والخدمات.

وهبط قطاع العقار 0.88% مع هبوط «إعمار العقارية» 1.51% و«إعمار للتطوير» 0.94% و«الاتحاد العقارية» 0.35% و«ديار» 0.36% في مقابل ارتفاع وحيد ل«أرابتك» بنسبة 1.23%. ونزل قطاع البنوك 0.78% بعد نزول «الإمارات دبي الوطني» 1.22% و«دبي الإسلامي» 0.52%.

كما نزل قطاع النقل 0.37% بفعل نزول «العربية للطيران» 0.88% مع استقرار «أرامكس» و«الخليج للملاحة».

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاستثمار 0.47% معززاً بمكاسب «دبي للاستثمار» 0.87% في وقت تراجع «شعاع كابيتال» واستقر «دبي المالي» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

من جهته، هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية هامشياً 0.03% إلى مستوى 4261 نقطة مع نزول أسهم البنوك والعقار والخدمات. وهبط قطاع البنوك 0.16% بعد هبوط «أبوظبي التجاري» 0.39% و«أبوظبي الإسلامي» 1.09% فيما استقر «أبوظبي الأول» من دون تغيير.

وتراجع قطاع العقار 1.13% مع تراجع «الدار» 1.18% و«رأس الخيمة العقارية» 0.54%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع الاتصالات 0.24% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع الطاقة 1.68% بفعل ارتفاع «دانة غاز» 3.64% و«طاقة» 1.92% فيما نزل «أدنوك للتوزيع» 0.65%.

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كما ارتفع قطاع الاستثمار 0.34% نتيجة ارتفاع سهم «العالمية القابضة» 0.44% و«الواحة كابيتال» 1.84%، رغم نزول «إشراق» 4.42%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 45.4 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 2.6 درهم تلاه «الإمارات دبي الوطني» باستقطابه 28.2 مليون درهم مغلقاً عند 8.89 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 16 مليون درهم وأقفل عند 3.8 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات سهم «اتصالات» ب29.16 مليون درهم مغلقاً عند 16.96 درهم،تلاه «أبوظبي الأول» مستقطباً 15.15 مليون درهم ليغلق عند 10.62 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» واستحوذ على 12.4 مليون درهم من السيولة وأقفل عند 5.1 درهم.

وسجل «تكافل الإمارات» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 8.95% مغلقاً عند 1.46 درهم، وفي المقابل سجل «المدينة للتمويل» التراجع الأكثر بنسبة 4.96% وأقفل عند 0.134 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم الارتفاعات «أسمنت رأس الخيمة» بنسبة 3.7% ليغلق عند 0.7 درهم، وعلى العكس، جاء في مقدمة التراجعات «أبوظبي الوطنية للفنادق» بنزوله 4.8% عند مستوى 2.58 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 15.85 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 15.85 مليون درهم محصلة بيع، منها 1.65 مليون درهم محصلة بيع العرب، و14.18 مليون درهم محصلة بيع الأجانب وبنسبة طفيفة للغاية محصلة بيع الخليجيين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 30 مليون درهم محصلة شراء، منها 11.25 مليون درهم محصلة شراء العرب و18.91 مليون درهم محصلة شراء.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 30 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 29.34 مليون درهم محصلة بيع الأجانب و810 ألف درهم فقط كمحصلة بيعية للمستثمرين الخليجيين.

الشراء الأجنبي

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب في نهاية جلسات الأسبوع على أسهم شركات «ديار» و«آن ديجيتال» و«الاتحاد العقارية» و«الواحة كابيتال» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار العقارية» و«الدار» و«إشراق» و«العربية للطيران».

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوطبي بصافي استثمار بلغ 11.14 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بدبي بصافي استثمار بلغ 42.4 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 42.4 مليون درهم محصلة شراء بينما اتجهوا نحو التسييل بسوق أبوظبي وبصافي استثمار بلغ 11.14 مليون درهم محصلة بيع.