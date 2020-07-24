تجميد أصول بي آر شيتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت محكمة في دبي أمراً بتجميد أصول رجل الأعمال، بي آر شيتي، مؤسس شركة «إن إم سي هيلث»، بناءً على طلب من بنك هولندي، في الوقت الذي يسعى فيه الدائنون لاسترداد الأموال التي أقرضوها للمجموعة الطبية.

ورفع بنك «كريديت يوروب» دعاوى قضائية على «إن إم سي»، و«بي آر شيتي»، لتعثر الشركة في دفع ديون مستحقة بقيمة 8.4 مليون دولار متعلقة بتسهيلات تعود لعام 2013، وفقاً لوثائق ومستندات القضية. وأشارت الوثائق إلى أن نحو 25 مليون دولار من شيكات الضمان التي أصدرها شيتي ارتجعت.

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وأظهرت المستندات أن شيتي قال إنه ليس مسؤولاً عن سداد هذه المستحقات، مدعياً أن توقيعه الموجود على اتفاقيات القروض كان مزوراً، وأضاف أنه لم يعط البنك أي ضمانات شخصية، أو شيكات، مقابل منح هذه القروض.

وأصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي في إبريل/ نيسان، أمراً قضائياً يمنع شيتي من التصرف بأصول تصل قيمتها إلى 8.4 مليون دولار من دون موافقة بنك «كريديت يوروب».

ويواجه شيتي أيضاً دعوى قضائية في الهند تتعلق بمطالبات سداد ديون لبنك بارودا. (وكالات)