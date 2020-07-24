شكرا لقرائتكم خبر عن «فتشــــر» تجمـــع تمويلاً بقيمة 15 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصلت شركة «فتشر» لخدمات التوصيل التي تتخذ من دبي مقراً لها، على رأسمال لا يقل عن 15 مليون دولار لتمويل توسعات في السعودية. ووفقاً للوثائق التي اطلعت عليها «بلومبيرج»، فإن أحدث جولة تمويل والتي لا تزال بحاجة إلى موافقة المساهمين، قد تشهد زيادة في التعهدات المالية لتصل إلى 25 مليون دولار. وتوضح الوثائق أن الشركة حصلت على تعهدات من شركة «بيكو كابيتال»، ومجموعة تامر السعودية، وشركة الشحن الفرنسية «سي إم إيه سي جي إم إس». (بلومبيرج)

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