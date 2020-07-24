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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * كشفت «بي إتش مباشر للخدمات المالية» أنها بصدد الاستحواذ أو الاندماج مع شركة استثمارية في الإمارات. * أعلنت شركة «دي إكس بي» تعيين بطرس مارون كعضو مستقل جديد في لجنة التدقيق.

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