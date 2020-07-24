«هواوي»: دبي مثال واضح في مجال توظيف التقنيات الحديثة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شاركت «هواوي» الرائدة عالمياً في توفير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية في مؤتمر عالم الذكاء الاصطناعي الذي عُقد في مركز دبي التجاري العالمي، ويعتبر أول حدث تفاعلي مباشر لتواصل قطاع الأعمال ينظم في النصف الثاني من 2020 في دبي، وذلك وفقاً لخطة إمارة دبي لإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في ظل الجهود المبذولة لعودة الحياة لطبيعتها تدريجياً.

وقال لي شي، الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي» في الإمارات: يعتبر الذكاء الاصطناعي قوة ناشئة تسهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية وتطوير العديد من القطاعات وفي مقدمتها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وقد برزت أهمية الذكاء الاصطناعي في دعم المجتمع على مدار الأشهر القليلة الماضية أكثر من أي وقت مضى بفضل فاعلية الحلول التقنية المبتكرة التي أسهمت في مكافحة تفشي جائحة كورونا بشكل ملموس. وقدر ركزت هواوي خلال المؤتمر على دور الذكاء الاصطناعي في بناء عالم رقمي يتيح تحقيق أهداف استراتيجيات ورؤى دول منطقة الشرق الأوسط من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص. وإمارة دبي مثال واضح في مجال توظيف التقنيات الحديثة، سيما الذكاء الاصطناعي وتبني أدواته وحلوله وتطبيقاته بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي. ونحن ملتزمون بدعم ذلك بكافة إمكانياتنا وخبراتنا.

وأضاف شي قائلاً: هناك مؤشرات واضحة على أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستساهم في تطوير مختلف القطاعات بما فيها الطاقة والرعاية الصحية والنقل، مما سيسهم في إحداث تغيير جذري في عمل القطاعين الحكومي والخاص خلال السنوات المقبلة. ولا شك أن تحديد تطبيقات مستقبل الذكاء الاصطناعي مهمة مشتركة، يجب على جميع الدول التعاون فيها لصالح مجتمعاتهم. وتلتزم هواوي بالعمل المنفتح والوثيق مع عملائها وشركائها لتوفير حلول الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات ورعاية المواهب المحلية وصقل مواهبها وتعزيز خبراتها، مما يسهم في بناء النظام الإيكولوجي المطلوب وتعزيز مسيرة تطوير المجتمعات الذكية والأكثر تواصلاً.