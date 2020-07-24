الدولار يبلغ أدنى مستوى في 4 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ الدولار أدنى مستوى في أربعة أشهر مقابل سلة من العملات المناظرة، الخميس، ليستأنف هبوطه مع تبني المستثمرين وضعية الانتظار والترقب إزاء توتر بين الولايات المتحدة والصين.

وقفز اليوان في التعاملات الخارجية إلى مستوى يقل عن سبعة يوانات للدولار. ومقابل الين الياباني استقر الدولار عند 107.15. وسجل اليورو 1.1573 دولار.(رويترز)