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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "إنتل" يهبط بأكثر من 10% عقب تأجيل طرح رقاقتها المرتقبة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "إنتل" خلال التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق جلسة الخميس بشكل حاد بعد إعلان الشركة تأجيل طرح رقاقتها النانومترية المرتقبة لستة أشهر على الأقل.
وفي تقرير نتائج أعمالها الفصلية، سجلت "إنتل" ربح بحوالي 5.1 مليار دولار أو ما يعادل 1.19 دولار للسهم في الربع الثاني من 4.18 مليار دولار أو ما يعادل 92 سنتا لكل سهم في نفس الربع السنوي من العام الماضي.
وعند استثناء بعض المواد المكررة، تصل أرباح "إنتل" إلى 1.23 دولار للسهم في الربع الثاني من 1.06 دولار للسهم في نفس الفترة من عام 2019 وأعلى من توقعات عند 1.11 دولار لكل سهم.
أما الإيرادات، فقد قفزت بنسبة 20% إلى 19.7 مليار دولار في الربع الثاني من 16.51 مليار دولار قبل عام بينما توقع محللون تسجيل إيرادات بحوالي 18.54 مليار دولار.
وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "إنتل" بنسبة 10% إلى 54.3 دولار، وكان قد أغلق جلسة الخميس على تراجع بنسبة 1% إلى 60.4 دولار، وبلغ أعلى سعر عند 61.7 دولار وأقل سعر عند 59.9 دولار.
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