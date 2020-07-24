شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يغلق على ارتفاع بأكثر من 4% بدعم من زيادة عدد المستخدمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تويتر" خلال تعاملات يوم الخميس على الرغم من تسجيل إيرادات دون المتوقع في الربع السنوي الثاني، لكن التركيز انصب على نمو عدد المستخدمين لوسيلة التواصل الاجتماعي الشهيرة.



وسجلت "تويتر" خسائر فصلية بحوالي 1.23 مليار دولار او ما يعادل 1.56 دولار لكل سهم في الربع السنوي الثاني.



أما الإيرادات، فقد هبطت بنسبة 19% إلى 683.4 مليون دولار في الربع الثاني من 841.38 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2019 فيما توقع محللون إيرادات عند 701.6 مليون دولار.

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وزاد عدد مستخدمي شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية بنسبة 12% إلى 186 مليون مستخدم خلال الربع السنوي الثاني مقارنة بالربع الأول.



كانت "تويتر" قد تعرضت لانتقادات لاذعة أثناء أحداث عنصرية في الولايات المتحدة واتهمت بالتحريض على العنف والتمييز بسبب منشورات على منصتها.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تويتر" بنسبة 4.1% وأغلق جلسة الخميس عند 38.4 دولار، وسجل أعلى سعر خلال التعاملات عند 40.2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 37.5 دولار.