شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها وتغلق منخفضة مع القلق من توترات جيوسياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الخميس وزادت خسائرها متأثرة بالضغوط على القطاع التكنولوجي بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين.



وهددت الصين بالرد على إجراء الولايات المتحدة الذي طالبت من خلاله بإغلاق قنصلية بكين في مدينة "هيوستن" الأمريكية معللة الخطوة بانها تهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية والثقافية.



وأظهرت بيانات حكومية اليوم ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا لأول مرة منذ مارس خلال الأسبوع الماضي مسجلة مستوى 1.416 مليون.



وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 2% وأغلق عند 41.07 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.3 دولار وأقل سعر عند 41.3 دولار.

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وانخفض سعر "برنت" بنسبة 2.2% مغلقا عند 43.31 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 44.7 دولار وأقل سعر عند 43.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 1.3% (ما يعادل 353 نقطة) إلى 26652 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26973 نقطة وأقل مستوى عند 26560 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 2.3% (ما يعادل 244 نقطة) إلى 10461 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10728 نقطة وأقل مستوى عند 10407 نقاط.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 3235 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3279 نقطة وأقل مستوى عند 3222 نقطة.