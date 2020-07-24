شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تسجل ارتفاعاً طفيفاً في ختام التعاملات وسط متابعة للمشتريات الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن متابعة لصيقة للطلب والمشتريات من الصين على السلع الزراعية الأمريكية على الرغم من تصاعد التوترات بين البلدين.



ويواصل المستثمرون ترقب التزام الحكومة الصينية بشراء المزيد من السلع الزراعية التزاما ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني والذي ينص على شراء بكين سلع زراعية بحوالي أربعين مليار دولار في العام الواحد من واشنطن.

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يأتي ذلك رغم التوترات المتصاعدة على خلفية مطالبة الولايات المتحدة للصين بإغلاق قنصليتها في "هيوستن" لحماية حقوق الملكية الفكرية لتهدد بكين لاحقا بالرد.



تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الدولار انخفض (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 94.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.1 نقطة وأقل مستوى عند 94.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذرة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.1% إلى 3.28 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 3.29 دولار وأقل سعر عند 3.25 دولار.