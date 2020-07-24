الاقتصاد

الفضة تغلق على انخفاض بعد مكاسب قوية في الجلستين الماضيتين

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس بعد جلستين ممن المكاسب القوية والتي دفعت المعدن نحو أعلى مستوى في نحو سبع سنوات.


ولم تسفيد الفضة من الانخفاض الحاد في الدولار والخسائر الملحوظة في أسواق الأسهم والتي تدفع المستثمرين نحو المعادن النفيسة كملاذ آمن.

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كانت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية قد كشفت عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في البلاد لأول مرة منذ مارس خلال الأسبوع الماضي مسجلة مستوى 1.416 مليون.


وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 94.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.1 نقطة وأقل مستوى عند 94.5 نقطة.


وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.7% أو ما يعادل 16 سنتا إلى 22.988 دولار للأوقية بعد مكاسب بنسبة 7.4% في جلسة الأربعاء أعلى 23 دولارا للأوقية، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2013، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 23.67 دولار وأقل سعر عند 22.475 دولار.

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