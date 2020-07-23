شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاعى "التعبئة" و"مواد البناء" بالبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.8%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 3.7%، تلاه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.6%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.5%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.4%، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات بنسبة 2%، كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.7%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.5%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.4%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.8%.

فيما تراجع قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.3%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.1%، تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.3%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.2%.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 10459.92 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.81% ليغلق عند مستوى 1494.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.85% مغلقًا عند مستوى 2287.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.19% مغلقًا عند مستوى 12183.06 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 691.21 نقطة.

Advertisements

كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 1.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 576.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.3% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 298.2 مليار جنيه إلى 298 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 177.3 مليار جنيه إلى 179.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.4%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 475.5 مليار جنيه إلى 477.6 مليار جنيه بنسبة نمو 0.5%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.3%.