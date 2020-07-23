شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر النفط لاختبار دعم القناة الرئيسية الصاعدة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للثبات فوق 41.10 ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، والذي يحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 43.05 وتمتد إلى 45.00 بعد تخطي المستوى السابق.

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