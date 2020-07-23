شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع قليلاً وسط ضغوط عدم اليقين حول "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما الدولار الأمريكي على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك مع عودة الضغوط الناجمة عن عدم اليقين بشأن ملف "بريكست".



وأكد مفاوضون بريطانيون على إحراز تقدم طفيف للغاية في المفاوضات حول العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد تنفيذ "بريكست" في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الماضي والدخول في مرحلة انتقالية تنتهي بنهاية العام الجاري.



وفي ظل عدم اليقين بشأن هذا الملف الحيوي، يتوقع محللون فنيون بقاء العملة البريطانية تحت براثن الضغوط في الفترة القليلة المقبلة.

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والتقى المفاوضون من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في عدة جولات خلال يوليو/تموز الجاري على أمل التوصل إلى تفاهم مشترك حول المباديء التي ستنظم العلاقات بين الطرفين.



وشدد كبير المفاوضين الأوروبيين "ميشيل بارنييه" على أن الفجوة لا تزال متسعة ولا توجد أرضية مشتركة بعد يمكن القول إنها ستمهد نحو التوصل إلى اتفاق مع لندن نتيجة عمق الخلافات.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:13 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 1.2742، وسجل أعلى مستوى عند 1.276 وأقل مستوى عند 1.2674.